Una batería, metralla y detonador: así es el artefacto explosivo usado por el terrorista suicida en Manchester

Estados Unidos reveló las imágenes tomadas portal policía inglesa imágenes de los restos de la bomba utilizada por Salman Abdi, en el atentado al interior del Manchester arena, durante el concierto de Ariana Grande, donde fallecieron 22 personas, entre ellas varios menores de edad.

Las imágenes reproducidas en un artículo del diario The New York Times, no sólo amenazaron con generar una crisis entre los servicios de inteligencia, sino que además dieron pistas de la preparación tras la bomba.

De acuerdo a los análisis preliminares realizados tanto en Inglaterra como en EEUU, la bomba habría sido trasladada por Abedul en una mochila Karimor, y podría haber sostenido el detonador con su mano izquierda.

Si bien aún no hay claridad de los explosivos utilizados, los restos de la bomba permiten determinar que fue construida por alguien con conocimientos, lo que alimenta la teoría sobre la pertenencia del responsable en una célula terrorista.

Según los análisis el dispositivo estaba compuesto por tuercas, tornillos y otros trozos de metal dispuestos para causar el mayor daño posible con la explosión.

Este detalle explica porque las víctimas fatales fallecieron casi en un perfecto círculo alrededor del terrorista, además de evidenciar el alto poder explosivo del dispositivo.

En el lugar, según la investigación, además del detonador se encontró una batería de 12 voltios y 1,2 amperes, con un costo no superior a los 20 dólares, aunque con una poder superior a la utilizada comúnmente en las bombas caseras.