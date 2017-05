Ariana Grande rompió el silencio sobre la tragedia en Manchester

La cantante de pop estadounidense, Ariana Grande, se manifestó en redes sociales y disipó las dudas de muchos que temían lo peor sobre su estado luego del atentado terrorista que se registró hace horas en el estadio Manchester Arena, en donde la artista ofrecía una presentación ante 21.000 personas, aproximadamente.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

