Funcionario de Enrique Peñalosa sería investigado por cartelización empresarial

Richard Romero Saad, subsecretario de Integración Social, está siendo investigado por la Superindustria de Industria y Comercio por una supuesta cartelización empresarial y por presuntas violaciones a la libre competencia.

De acuerdo a la Secretaría de Integración Social, Richard Romero Saad, no ha sido notificado por parte de la Superintendencia de la investigación. Por esto, no puede referirse a este tema porque desconoce su contenido. Igualmente, aclaró que los supuestos hechos se presentaron cuando Romero no hacía parte de la Secretaría de Integración Social.

Así, Romero sólo se pronunciará cuando se conozcan públicamente los resultados de la investigación. Además, reiteró su apoyo y colaboración para este proceso.