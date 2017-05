Hacker Sepúlveda se quiere casar cuando salga de la cárcel

El hacker Andrés Sepúlveda se casará con Katherin Mateus cuando salga de la cárcel. O al menos así se lo prometió recientemente, cuando en una visita conyugal le pidió matrimonio, contó la revista Cromos.

Según la publicación, Mateus era la compañera de oficina del hacker, quien presenció la captura y el allanamiento que hizo la Fiscalía a sus pertenencias por considerarlas pruebas para la investigación que empezaría en su contra.

Fue el 5 de mayo del 2014 el último día que se vieron en libertad.

Los primeros contactos que tuvieron después de su captura fue por teléfono y llamadas de Skype.

“Por teléfono yo le reclamé que no me hubiera llamado antes. Andrés me preguntó si estaba saliendo con alguien. Entre reclamo y reclamo empezamos a hablar de los dos, de lo que habíamos vivido, de su relación terminada con Lina. Tan rápido se dieron las cosas, que me quitó el miedo de ir a la cárcel. Me pidió que lo fuera a visitar. Entré temblando a las antiguas oficinas del DAS, en Paloquemao”, contó la mujer a la revista.

Desde entonces esta joven lo ve solo los fines de semana en La Picota, donde lo va a visitar con la esperanza de que algún día salga de ese lugar y puedan viajar a otro país para empezar una nueva vida juntos.