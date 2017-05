Videos: Avioneta se estrelló en Nueva Jersey

En videos quedó registrado el momento en que una avioneta se estrelló esta tarde en Carlstadt, Nueva Jersey. El incidente dejó al menos dos muertos y causó incendios en tres edificios que se encontraban en los alrededores.

Medios estadounidenses informaron que el siniestro ocurrió mientras la avioneta se preparaba para aterrizar en el aeropuerto de Teterboro.

Hasta el momento, se desconoce la cifra exacta de personas que estaban a bordo de la nave y su estado de salud.

“El aeropuerto fue cerrado y los vuelos fueron suspendidos”, dijo la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey en un comunicado.

En los videos se puede apreciar el momento exacto en que la aeronave colapsa y la nube de humo negro tras la explosión de la misma:

Plane crash Carlstadt NJ. Footage from scene. Contact @storyful for use. All rights reserved. pic.twitter.com/MVU0D3NO0q

— Paul Bassett (@PaulBassett) May 15, 2017