Se busca al conductor que atropelló a ciclista en la Autopista Medellín – Bogotá

Sobre las 8:20 de la noche del pasado jueves 11 de mayo de 2017, Sandro Ramírez circulaba por la autopista Medellín – Bogotá en su bicicleta rumbo a su vivienda en la vereda Belén de Marinilla, cuando fue atropellado por una camioneta ‘fantasma’.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que Ramírez está pasando por un estacionamiento en donde se encuentran varios vehículos y una moto, pocos segundos después se observa cuando una camioneta de alta gama a toda velocidad pasa, lo atropella y continúa su camino.

Ramírez voló varios metros por el impacto y quedó tendido en el suelo por varios minutos antes de que alguna persona lo auxiliara, se presume que falleció al instante por el golpe.

Familiares y amigos solicitan la ayuda de las autoridades y de las empresas privadas para poder identificar al conductor de la camioneta ‘fantasma’ que le quitó la vida a Ramírez.

“En el video completo se logra ver cómo mi hermano vuela unos metros y cae al lado de un carro, y el motociclista está al otro lado de la calle. De pronto se asusta y no lo juzgo por eso, porque somos humanos, pero me parece indignante que él coge su moto, la revisa para ver qué le pasó y no lo mira a él (Sandro), solo coge la moto y se va”, le dijo a El Colombiano, Sirley Correa Ramírez, hermana de Ramírez.