Bogotá se polarizará con o sin revocatoria a Enrique Peñalosa

Si usted fue uno de los que votaron a favor de la revocatoria de Enrique Peñalosa, las noticias aún son inciertas.

Este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a una reunión en la que participaron el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; su abogado, Humberto Sierra Porto; el presidente del CNE, Alexánder Vega; la personera distrital, Carmen Teresa Castañeda; promotores de las diferentes revocatorias y varios funcionarios de otras alcaldías del país.

El CNE todavía no ha anunciado en qué fecha se decidirá si se continúa con el proceso de revocatoria de Enrique Peñalosa o si se suspende. Hasta el momento, la Registraduría se encuentra en la revisión de las firmas.

Sin embargo, el presidente del CNE afirmó que “varios procesos de revocatoria que han sido iniciados en el país pueden ser suspendidos porque en la exposición de motivos, entregada por los comités promotores, se ha encontrado que se están confundiendo las promesas de campaña con las propuestas de gobierno”.

“Aunque si los comités cumplieron con la ley, no tendrán problema con que se hagan las elecciones”, agregó Vega.

Según Enrique Peñalosa, el programa de gobierno se ve reflejado en el Plan de Desarrollo, “comienza a aplicarse en el segundo año de gobierno y termina en el primer año del siguiente alcalde. El 1 de enero de este año es cuando inicia la recolección de firmas de los promotores de la revocatoria, cuando ni siquiera hemos comenzado a gobernar”.

Posteriormente, el alcalde realizó un recuento sobre algunas de las políticas que ha realizado en su primer año de gobierno.

Frente a la reunión que se llevó a cabo en el CNE, los promotores de la revocatoria están esperando el pronunciamiento oficial de esta entidad. “En caso de que se suspenda el proceso, realizaremos movilizaciones hasta que Enrique Peñalosa no sea alcalde de Bogotá”, explicó Sergio Fernández, uno de los voceros de Unidos Revocamos a Peñalosa.

Perspectivas del triunfo o el fracaso de la revocatoria

Carlos Arias, docente de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado, explica que “después de esta reunión no va a pasar nada. El CNE es una entidad que debe ser reformulada en la medida en que sus miembros son magistrados que han sido nombrados por los diferentes partidos políticos. Así, sus decisiones pueden estar influenciadas por estos intereses”.

Arias afirmó que “el CNE no acostumbraba revisar antes los procesos de revocatoria. Pero en este caso ha sido distinto porque la Fundación Azul, comité antirrevocatoria, manifestó una serie de preocupaciones frente a este proyecto. Por esto, la entidad tiene la obligación legal de hacer una auditoría a este tema”.

“Frente a la revocatoria hay unos intereses políticos de fondo, tanto de los opositores como del statu quo liderado por el CNE”, asegura Arias.

El experto sostiene que “muchos de los contradictores a la Alcaldía de Enrique Peñalosa están aspirando a la Presidencia, por ejemplo el exalcalde Gustavo Petro y el precandidato Jorge Enrique Robledo. Por esto, los intereses no son ciudadanos sino políticos. Al participar en estas iniciativas se hace un ejercicio de posicionamiento mediático”.

En caso de que se llegara a tumbar la revocatoria, “los ciudadanos dejarán de creer aún más en los mecanismos de participación política porque aunque el CNE cuente con los argumentos válidos, van a sentir que les derrumbaron la oportunidad de derrotar a Peñalosa”, según Arias.

En caso de que llegara a pasar la revocatoria “a Peñalosa lo tumban, no solo por las encuestas de opinión, sino porque no ha logrado generar un impacto a corto plazo con sus políticas públicas. Esto no significa que todo haya sido malo. Quienes lo apoyan lo defenderán con mecanismos jurídicos”.

Arias concluye con que “la polarización en Bogotá aumentará, independientemente del pronunciamiento del CNE”.

Óscar Dueñas Comité promotor de la revocatoria “¿Por qué cuando se está realizando la revocatoria de Enrique Peñalosa se quiere modificar lo existente?, ¿será que se desea levantar un muro propio de las democracias de baja intensidad?

No se puede modificar el derecho fundamental de participación ciudadana. No hay que pedir otros requisitos”.

Enrique Peñalosa Alcalde de Bogotá

“Estamos avanzando, cumpliendo con lo que fue el programa de Gobierno inscrito. Así, estamos cumpliendo con la ley.

En el tema de salud, creamos más de 20 Centros de Atención Prioritaria en Salud, empezamos la construcción de nuevos colegios, planteamos la primera línea del metro”.

Alexánder Vega Presidente CNE