Santos dice que visita a Trump ratificará buenas relaciones bilaterales

El presidente Juan Manuel Santos considera que la reunión con Trump servirá para “ratificar” el buen momento en el que se encuentran las relaciones bilaterales.

“En visita a Estados Unidos ratificaremos las excelentes relaciones entre los dos países”, dijo el mandatario, citado en un comunicado de la Presidencia.

El pasado 4 de mayo se confirmó la visita del jefe de Estado colombiano a la Casa Blanca.

Santos viajará el 17 de mayo a Washington, donde su avión aterrizará en la Base Aérea Andrews.

Su primera actividad, ese mismo día, será una reunión en la Biblioteca del Congreso organizada por el Atlantic Council, uno de los centros de pensamiento más importantes de Washington.

Este grupo bipartidista, presidido por los congresistas Ben Cardin (demócrata, de Maryland) y Roy Blunt (republicano, de Misuri), entregará un documento que constituye la hoja de ruta de la relación entre los dos países.

El 18 de mayo la agenda comenzará con un encuentro organizado por el Consejo de Negocios EE.UU.-Colombia, en donde el mandatario se referirá a la transformación del país andino, la inversión, el turismo, las oportunidades comerciales y el posconflicto tras la firma del acuerdo de paz.

Acto seguido, el presidente se entrevistará en el Capitolio con Paul Bryan, representante republicano de Winsconsin, y posteriormente con los líderes de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell (republicano de Kentucky) y de la minoría, Chuck Schumer (demócrata de Nueva York).

Según la Presidencia, hacia las 15.00 hora de Washington (19.00 GMT), Santos será recibido por Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Los temas del encuentro, de aproximadamente una hora, serán, entre otros, la paz de Colombia, la lucha antinarcóticos, las oportunidades comerciales y la política regional.

Ese mismo día, Santos irá a una cena organizada por The Economic Club of Washington D.C., en la que intervendrá David Rubinstein, cofundador de The Carlyle Group, considerado el mayor fondo privado de inversión del mundo.

En la cena Santos hablará ante cerca de 800 empresarios y presidentes de compañías sobre el cambio experimentado por el país en los últimos años.

Para el viernes 19 la agenda incluye un encuentro del presidente colombiano con el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y la participación como orador en la ceremonia de graduación del curso 2017 de la Universidad de Virginia, en el campus principal de la ciudad de Charlottesville.

“Es un honor tremendo para la Universidad de Virginia tener un líder internacional de la distinción del presidente Santos como nuestro orador para los actos de graduación”, expresó sobre el particular la presidenta del centro académico, Teresa A. Sullivan.

El presidente Santos llegará a Washington dos semanas después de que el Congreso de EE.UU. aprobara un paquete de ayuda a Colombia por 391 millones de dólares que permitirá impulsar la iniciativa Paz Colombia.

“Lo que sucedió en estos últimos días ratifica las excelentes relaciones que tenemos con Estados Unidos. Somos considerados socios estratégicos de Estados Unidos, por los republicanos, por los demócratas”, expresó el mandatario sobre la decisión del Congreso estadounidense.

Santos estuvo de visita oficial en Estados Unidos en febrero del año pasado con motivo de los 15 años del Plan Colombia.

En esa oportunidad se reunió con el entonces presidente Barack Obama, con quien lanzó la iniciativa Paz Colombia.