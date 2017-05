¿El paro de docentes es injusto como asegura MinEducación?

La ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, aseguró que el paro de profesores es injustificado porque el Gobierno ha cumplido con un porcentaje muy alto de los compromisos económicos adquiridos, como la nivelación salarial y el escalafón docente.

Tovar también reiteró, desde su cuenta de Twitter, la solicitud a Fecode de reconsiderar su decisión. “Ese paro anunciado afecta a más de ocho millones de niños en Colombia, es injustificado”, enfatizó la ministra.

Sobre la nivelación salarial, la ministra explicó que ya han hecho un aumento de seis puntos y lo que han dicho “es que sumar temas salariales que impliquen una adición presupuestal es algo que el Gobierno no puede asumir en este momento, precisamente porque tenemos que ser muy responsables con las finanzas del país”.

Fecode asegura que van a paro porque no se están cumpliendo las promesas adquiridas del cese de actividades de 2015, en especial la nivelación salarial, y el sistema de salud, que para los docentes es deficiente.

Juan Manuel Santos indicó que los avances en educación, en el país, han sido notables desde que llegó a la Presidencia, aunque para los maestros la cosa es diferente.

“Hemos estado negociando y conversando con Fecode en los últimos dos meses. El viceministro Pablo Jaramillo ha liderado mesas de trabajo y se llegó a 11 acuerdos en diferentes temas; hemos avanzado en áreas muy importantes para la educación del país y por eso también creemos que con esos avances, el paro es injustificado”, asegura Giha.

¿Qué dice Fecode?

Según la Federación Colombiana de Educadores, uno de los motivos del paro es que se suspendieron las conversaciones entre los docentes y el Gobierno. De alguna manera se estancaron, según afirma Carlos Rivas, director de la entidad: “Radicamos un pliego de peticiones desde el 28 de febrero con cuatro bloques, en especial, el económico. Nuestro principal objetivo es el diálogo, pero también la movilización. El Gobierno asegura que no hay plata para la bonificación por servicios ni para la nivelación salarial”, explicó.

Otra de las causas que aducen los docentes es el problema de salud, que según Rivas está en un momento preocupante luego de que la Procuraduría paralizara el proceso de licitación para que otros operadores, prestadores de salud, pudieran ser contratados. Según los profesores, ninguno de los operadores que hoy les prestan servicios garantizan la calidad de los procedimientos y el cubrimiento es precario.

La jornada única también es un problema para el Gobierno. Según los maestros, no volverán a las aulas, hasta que no haya solución con respecto a ese tema. El Gobierno asegura que están avanzando en la implementación de lo que se pretende, pero que aún, por falta de recursos, no es posible.

Le contamos cuáles son las peticiones de los maestros y cuáles son los puntos en los que el Gobierno asegura haber avanzado para cumplirle a los docentes.

Este es el pliego de condiciones de FECODE:

Garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación pública desde los tres grados de preescolar hasta la educación media.

Incrementar los recursos de financiación para la educación pública a 7,5% del PIB.

Garantizar las condiciones para la implementación de la Jornada Única.

Nivelación salarial de los profesores para 2021.

Mejoramiento salarial para los docentes.

Finiquitar el proceso de la nueva contratación de los servicios de salud del Magisterio.

Estas son las promesas que el Gobierno asegura haber cumplido: