Carlos Lucio le colgó a La W cuando le recordaron que su familia no es tradicional

Carlos Lucio le colgó a la W cuando el periodista Juan Pablo Calvás lo cuestionó por promover una iniciativa que en su vida personal no aplica.

Calvás, al aire, le dijo:

“Su hijo no creció con usted, creció con sus abuelos. Su hija creció con su mamá, no creció con usted, no tuvo el rol paterno. ¿A usted le parece correcto estar promoviendo una iniciativa como la que está proponiendo cuando el modelo mismo de su familia va en contravía de lo que usted habla y de lo que usted predica?”

Después de un par de minutos en los que Lucio intentó tumbar el argumento del periodista, le colgó.

“Su talante me parece supremamente descortés. O sea que, no sigamos la entrevista. Le agradezco muchísimo”, se le escuchó a Lucio y colgó.

Este miércoles en la Cámara se cayó el proyecto del referendo propuesto por Lucio y Morales.