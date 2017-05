Así fue como un taxista se robó un perro en el sur de Bogotá

Las autoridades investigan por qué un taxista se robó un perro en el barrio León XIII, cerca del municipio de Soacha.

En el video difundido por Noticias Caracol se ve a dos hombres en un taxi de placas TUN 843 que llegan a una esquina de la zona. Uno de ellos se baja del carro y corre hacia el lugar donde estaba el pequeño perrito y lo lleva al vehículo.

Después de subirse al taxi ambos hombres se van del sitio.

Al parecer, se trataría de un perro chihuahua y se desconocen las razones del robo. Sin embargo, las autoridades conocieron que el canino no era callejero. Aunque no saben por qué no estaba dentro de la casa de sus dueños.