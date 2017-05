Abuela y tía de Sarita dicen que su madre no era un monstruo como la quieren hacer ver

Sulima Salazar, tía de la pequeña Sarita, violada y asesinada por un hombre aún no identificado, contactó al medio ‘Extra La Dorada’ de Tolima, detalles de la vida en pareja de su hermana Ruth y pidió que deje de ser estigmatizada.

“Alto, paren ya, mi hermana Ruth no es un monstruo, no es tanto como se dice de ella, es un ser humano a quien los hombres la han usado, maltratado y abandonado, una mujer que si bien no ha sido la gran madre, la mujer ejemplar, no quiso nunca que su hija fuera denigrada y asesinada”, expresó Sulima en al citado medio.

Por su parte, María Acenet Palacios, madre de Ruth y de otros nueve hermanos contó que Sarita “era hija de un hombre casado el cual nunca quiso responder por ella y quien le habría prometido a Ruth el cielo y la tierra, para terminar dejándola abandonada con una barriga más”.

La mujer de avanzada edad también mencionó que el tema la tiene muy estresada y enferma.

“Estoy que no aguanto más, a mis años sufro de diabetes la cual con todo lo que está sucediendo me quiere matar, pero yo dejo todo en manos de Dios, es el único que sabe la verdad”.

El caso de Sarita ha generado indignación del país por la atrocidad de los hechos que enmarcan su muerte así como los detalles de su vida: una madre que no se hizo cargo de su hija porque no tenía cómo mantenerla, a una madrina que la acogió pero que tampoco le prestó la atención debida y la dejó desnutrir y la llevó a un hospital moribunda donde se descubrió que había sido cruelmente abusada.

