Así se vivió el Call of Duty Experience 2016

En este evento el equipo EnVyUS quedo como ganador del torneo Call of Duty World League Championship 2016 con un premio de $800,000 dólares. Además: Se presentaron los nuevos modos En el evento había estaciones de juego que te daban premios con valor de colección. Infinite Warfare es un juego con una historia completamente nueva. El juego contará con las ediciones Legacy y Digital Deluxe que incluyen la re edición de Call of Duty: Modern Warfare. El multijugador de Call of Duty: Infinite Warfare presenta parte del sistema de movimiento de Black Ops 3. Call of Duty: Infinite no contará con modo cooperativo, ya que la historia se desarrolla desde la perspectiva de un solo jugador. Sí habrá modalidad de Zombis en Call of Duty: Infinite Warfare.