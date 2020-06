Pipe Peláez responde a las críticas por su presentación en partido Colombia - Ecuador

Publicidad















Pipe Peláez fue el encargado de cantar el Himno Nacional en el partido Colombia vs. Ecuador, por un cupo al Mundial de Rusia 2018, que se disputó en Barranquilla. Sin embargo, no pasó la prueba.

“No es tan chévere cuando nos toca ser blanco inevitable de críticas, pero el balance al final es más positivo y es lo que importa. Señores, los artistas somos como los colores: hay para todos los gustos y de ahí precisamente nacen las fanaticadas. Aprendamos a respetar, valorar y diferenciar, ya que aquí cada quien tiene lo suyo”.

Pipe aprovechó para contarles a los colombianos que no es fácil estar de pie ante tanta gente y con un reto tan importante. ” Hoy pude vivir lo que grandes artistas nuestros han vivido. No me lo contaron, sentí el temblor en las piernas y el desgarro en mi garganta al interpretar nuestro glorioso Himno Nacional. ¡Qué sensación! ¿Susto?, ¿culillo? ¿valentía?, ¿amor?, ¿patria?, ¿irrespeto?, ¿honor?, ¿emoción?, ¿alegría?, ¿adrenalina? R/ Es quizá la mezcla de todas las anteriores y otras más”.

Más que sentirse apenado o mal por las críticas, el cantante se mostró orgulloso por todo lo sucedido durante el partido y su presentación. ” La tarde de hoy queda grabada como una de las más felices de mi vida y lo más importante: ¡con sabor a victoría!”.

PUB/LC

Lea también: Video: himno de Colombia cantado por Pipe Peláez en partido de Colombia