Daniel Arenas está en problemas por un concurso de belleza

Daniel Arenas, recordado por su participación en Protagonistas de Novela del canal RCN, es uno de los actores más aclamados en México, y por eso fue uno de los jurados de Nuestra Belleza Latina, uno de los concursos con mayor rating de Univisión.

Sin embargo, el artista fue duramente criticado, pues en el concurso participó la colombiana Barbara Turbay y al parecer, para el público, no hubo imparcialidad en la evaluación de Arenas para elegir a la joven participante.

“A Daniel Arenas le dieron palo en Estados Unidos por Bárbara Turbay (…) Llega Daniel y selecciona a Turbay porque él era uno de los jurados, y porque ella era colombiana, pero ahí fue cuando los televidentes se le fueron encima”, aseguraron los chismosos de En Exclusiva del Canal RCN.

A mediados de diciembre del año pasado, se había dicho que Daniel había perdido la oportunidad de protagonizar dos telenovelas por haber aceptado los dos papeles al mismo tiempo.

Una revista azteca señaló en este entonces: “Bueno, no se conformó con dejarle botado el proyecto, no tuvo los pantalones para ir a decirle de inmediato y se enterara por él. Nathalie enfureció y le habló con Angelli para decirle que ya lo tenía apalabrado, y que él la había traicionado”, dijo la fuente citada por la publicación que también aseguró que Nesma llamó al artista para decirle que prefería prescindir de su trabajo porque no deseaba trabajar con “gente así”.

Sin embargo, el exprotagonista dijo a People que esto fue por decisión propia. “Soy una persona muy atenta a las señales de la vida y en el 2014, sentí la necesidad de hacer un alto, no solamente en el trabajo sino en muchas cosas. Me tomé un año para buscar otros caminos, viajar, aprender, compartir, conocer. Fue una decisión muy personal” , reveló Arenas a la publicación.