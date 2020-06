Marbelle está lista para su segundo matrimonio

Publicidad

































































































Extrañándote con mi vida amor mío #SiTú @sebasalazar30 💖💖💖💖💖🌸🌹💋✨😍 Una foto publicada por MARBELLE (@marbelle30) el 9 de Mar de 2016 a la(s) 8:34 PST

Yo sueño despierto !! #SíYo ❤️ @marbelle30 #SíTu😍 Una foto publicada por Sebastian Salazar Beltran ️️️ (@sebasalazar30) el 18 de Dic de 2015 a la(s) 6:57 PST

Gracias a Dios por permitirme lograr cosas grandes al lado de mi familia y una institución como Santafe !! 🇲🇨🇲🇨⚽️ #SíTu😍 #campeones 🏆🙏 Una foto publicada por Sebastian Salazar Beltran ️️️ (@sebasalazar30) el 10 de Dic de 2015 a la(s) 1:54 PST

Luego de que diferentes medios de comunicación aseguraran que Marbelle y el futbolista Sebastián Salazar estaban comprometidos, pero que todavía no querían revelar muchos detalles sobre la boda; parece que la artista ya está preparando todo para el gran día.

El noviazgo causó revuelo desde que se dio a conocer (en septiembre de 2015) porque el deportista es 16 años menor que la ‘Reina de la Tecnocarrilera’, pero ninguno de los dos le da importancia a esto… Tanto así que la artista ya está planeando cómo lucir el día de su matrimonio, y supuestamente está a punto de entrar al quirófano para estar preciosa en su boda. “La cantante ya se comunicó con su médico porque quiere cambiarse los implantes de los senos”, indicó Carlos Vargas del programa de chismes La Red. Al parecer, al jugador de Independiente Santa fe no le gustan las mujeres tan voluptuosas.



Pero esta no sería la única intervención quirúrgica de Marbelle. En un capítulo de Los Informantes, ella admitió a la audiencia que su madre, desde muy pequeña, le hizo inyectar biopolimeros en los labios y luego se los quitó.

La cantante también se operó los párpados, se ha ido quitando busto progresivamente, y se ha practicado tres liposucciones. La más difícil, recuerda, fue justamente la que se practicó después de la muerte de su mamá.

“Pensaba en mis hijas, no quería la anestesia general porque pensé que no me iba a despertar. Me siento orgullosa de mi cuerpo porque no me ha ido mal con lo que tengo. Me siento una mujer atractiva, eso se refleja y lo reciben los hombres que es lo importante”, aseguró la intérprete al espacio televisivo.

Cabe recordar que el primer matrimonio de la colombiana, fue con el fallecido Coronel (r) Royne Chávez.

A continuación, hacemos un recuento de las relaciones sentimentales que ha tenido la mujer, quien ha cautivado con su talento, carisma y belleza a más de uno:

Jean Carlos Centeno El primer amor de la artista fue el también músico Jean Carlos Centeno. Sin embargo, el noviazgo duró poco, porque los padres de la colombiana eran muy exigentes con los novios que esta tenía. Rey Ruiz Hace algunos años, la intérprete se vio involucrada en varios rumores que aseguraban que ella estaba saliendo con Rey Ruiz. Y aunque muchos medios de comunicación confirmaron la relación sentimental, ella nunca se refirió al respecto. Henry Castellanos, alias “Romaña” Los atributos de Maureen Belky Ramírez Cardona también lograron conquistar al líder guerrillero Henry Castellanos, alias “Romaña”. Ella ofreció un concierto en el Caguán, en el marco del proceso de paz que se adelantó en 1999, y el subversivo quedó flechado con la artista. Royne Chávez Marbelle finalmente dio el sí con el fallecido Royne Chavéz (jefe de seguridad del expresidente Andrés Pastrana), con quien estuvo casada por seis años… Fruto de esta relación es Rafaella, quien heredó la vena artística de la colombiana. Sergio Chaple El productor Sergio Chaple también conquistó a la colombiana. “Llevábamos nueve años de relación, pero creo que la rutina, por el tiempo, también creo que tal vez empezamos muy jóvenes los dos, en fin fallaron muchas cosas”, expresó el también músico al programa de chismes La Red del Canal Caracol, a inicios del 2014. Phol Clayderman El bailarin Phol Clayderman, quien era 10 años menor que Marbelle, también mantuvo una relación con la artista que duró 16 meses. La Reina de la Tecnocarrilera había asegurado que con el coreógrafo (a quien conoció mientras grababa el Factor X) quería casarse y tener más hijos.

