Secretario de Planeación en medio de la polémica por predio en la Van der Hammen

El tema de la reserva Van der Hammen cada vez se pone más álgido para los bogotanos y, sobre todo, para aquellos que no apoyan la construcción en esta zona como lo ha planteado el alcalde Enrique Peñalosa.

Pues bien, mientras ecologistas y expertos en el tema defienden lo que es uno de los ecosistemas más importantes que existen en la actualidad en la Sabana de Bogotá, al paso le sale otra polémica con nombre propio: el del Secretario de Planeación, Andrés Ortiz.

Su nombre salió a relucir en un articulo publicado por El Tiempo, en donde queda en evidencia que Ortiz posee un predio en la Van der Hammen; a esto hay que sumarle que él ha sido uno de los defensores de la propuesta de Peñalosa para ampliar la ciudad construyendo allí más de 80.000 viviendas.

Sin embargo, Ortiz, tras la publicación de este articulo de la Unidad Investigativa del diario nombrado, envío un comunicado asegurando que le da la bienvenida a la polémica, “pero nunca he ocultado o negado ser dueño de la casa en cuestión”.

Asimismo, aclara algunos puntos sobre el predio, que a continuación compartimos:



Viví con mi Familia en la casa número 26 de la parcelación La Lomita, ubicada en el extremo norte del Cerro La Conejera desde 1993 hasta el año 2011.



Esta parcelación campestre está compuesta por 32 lotes y se inició hace cerca de 50 años. La casa donde yo viví con mi familia, recién casado, fue construida hace 23 años. Muchos años antes de que fuera declarada por la CAR, en el año 2011, la Reserva Thomas Van Der Hammen.



Cuando se declaró la Reserva, la parcelación La Lomita fue definida y delimitada como asentamiento preexistente.



La casa que es de propiedad de mi señora y mía y que desde que nos venimos a vivir más cerca del centro de Bogotá está arrendada, ocupa el lote 26 de la parcelación. El lote tiene un área de 2.000 metros cuadrados que equivale al 0,0001% del área de la Reserva que tiene 13’960.000 metros cuadrados. La casa, cabe aclarar, a diferencia de lo que dice El Tiempo, tiene un metraje mucho menor.



Todas mis actuaciones han sido motivadas por el espíritu de trasparencia.



Nunca he ocultado o negado ser dueño de la casa en mención.



Desde que me posesioné como Secretario de Planeación presenté mi Declaración de Renta con todo mi patrimonio incluido dicho predio.



Luego presenté información detallada sobre la casa en mención ante la Secretaría General de la Alcaldía para que fuera estudiada y definir si esto me generaba algún tipo de impedimento.



Ni el Alcalde ni el Secretario de Planeación son autoridad para definir nada sobre la Reserva , pues la Reserva está bajo jurisdicción de la CAR y del Ministerio del Medio Ambiente. La Alcaldía como muchas veces se ha precisado, lo único que puede hacer es presentar una propuesta ante estas autoridades para que sea estudiada.



Me permito aclararle a El Tiempo, además, que no soy yo quien lidera la solicitud de cambio de uso de la Reserva que se haría ante la CAR. El proceso está a cargo de la secretaría de Medio Ambiente, por su condición de autoridad en la materia.



El ordenamiento territorial del borde norte de Bogotá ha sido promovido por el alcalde Enrique Peñalosa, desde 1998, tal y como lo recordó recientemente el portal La Silla Vacía. Como es de público conocimiento yo solo he trabajado con el alcalde Peñalosa en los últimos tres meses cuando me invitó a ser parte de su gabinete.



Las futuras actuaciones que se tomen sobre Ciudad Norte, serán a través del POT, aprobadas por el Concejo Distrital y muchas otras instancias de participación, y todas serán de carácter general y en ningún caso de carácter particular.



Y finalmente, es importante que la opinión pública tenga en cuenta que de acuerdo con los borradores que algunos medios han publicado sobre la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa los bordes del cerro La Conejera siguen siendo Reserva. Es decir, el estado de mi casa no cambia y por ende el valor del mismo no se afectaría.



Siempre he respondido por mis actos. Siempre he actuado con trasparencia. Bienvenida la polémica. Pero con respeto, rechazo las insinuaciones que sugieren una actuación incorrecta. No hay ningún impedimento legal ni ético. Mi único interés es aportar mi experiencia y mi conocimiento para hacer una mejor ciudad.

