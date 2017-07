Esposa de Víctor Valdés le canta la tabla al Manchester United

No invitar a mi marido @vicvaldes1 a la gala #united4unicef , es lo ultimo que esperaba de un club tan grande como el @manchesterunited "Un Acto Benefico, siempre es un acto Benefico" Do not invite to my husband @vicvaldes1 to be part of the #united4unicef , its the last thing you don't expect from one of the biggest club as @manchesterunited "A Charity event, its always a Charity event"

