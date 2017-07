Precio de entradas para las eliminatorias sudamericanas

– Ecuador: 22 a 200 dólares, o sea de 64.000 a 589.000 pesos colombianos. – Argentina: De 150 a 1.800 pesos argentinos, o sea de 46.000 a 552.500 pesos colombianos. – Chile: De 11.000 a 126.500 pesos chilenos, o sea de 46.297 a 532.416 pesos colombianos. – Colombia: 60.000 a 320.000 pesos colombianos. – Perú: 59 a 480 soles, o sea 53 de.000 a 320.000 pesos colombianos. – Uruguay: De 390 a 3000 pesos uruguayos, o sea de 39.000 a 300.000 pesos colombianos. – Bolivia: 60 a 360 bolivianos, o sea de 26.000 a 154.000 pesos colombianos. – Paraguay: De 30.000 a 200.000 guaraníes, o sea de 15.700 a 104.700 pesos colombianos. – Brasil: De 23 a 93 reales, o sea de 17.943 a 72.500 pesos colombianos. – Venezuela: De 800 a 2.900 bolívares, 1.100 o sea 4.000 pesos colombianos.

Muchas son las quejas que existen al momento de comprar las entradas para los partidos que juega la selección Colombia en la eliminatoria mundialista por el precio, pero no son las más caras de los países de la región y hay otros países que cobran mucho más por ver a las selecciones nacionales de Sudamérica en los encuentros rumbo a Rusia 2018.

No se puede medir de la misma manera el precio que hay en uno y otro país, ya que diferentes variables como el salario mínimo, las crisis internas, la devolución de la moneda y las leyes internas, influyen seriamente en la venta de entradas a espectáculos deportivo.

Teniendo en cuenta todas las condiciones, se puede afirmar que sorprende el bajo precio para ver a Brasil en casa por sus figuras e historia, también asombra la gran diferencia de moneda que hay en Venezuela con el resto de los países de la región por la crisis interna y que Ecuador sea el país que más caro cobra por una entrada para las eliminatorias aunque es normal por la dolarización.

Destacamos que estos fueron precios consultados con páginas oficiales y no hay cargos extras o intermediarios para adquirir las boletas, o sea que no se habla de reventa u otras prácticas de venta que no son las que autorizan las federaciones de fútbol de todos y cada uno de los países que componen la Conmebol.

