Elianis Garrido habla de su origen humilde

Publicidad

























































Elianis Garrido, recordada por su participación en Protagonistas de Novela, está dedicada a Infelizmente Solteras, obra de teatro que cuenta la historia de dos amigas y rivales (al mismo tiempo), que se encuentran en una casa para competir por el amor de un hombre aparentemente homosexual.

Pero al pesar de la apretada agenda de la artista, se sometió a una intervención quirúrgica.

“Me operé los senos, por primera vez, a los 21 años (de eso hace 7 años). Las prótesis se reventaron y me contaminaron el cuerpo. Me hicieron trasplante del músculo y perdí más de la mitad de mi mama izquierda, por lo que me pusieron otras prótesis. Hace tres años, me empezó un dolor en ese mismo seno; mi familia se puso histérica porque tenemos herencia de cáncer. Mi primo, Salvador, murió de esa enfermedad; Blanca, mi abuelita, está en tratamiento, entre otras personas. Me asusté mucho porque me salió una masa y como estaba detrás de la prótesis, tuvieron que extraer ambas, me cogieron nueve puntos. Eso fue antes de entrar a Protagonistas, en 2012. Este año me comenzó un dolor muy intenso en el seno izquierdo. Resulta que la cicatriz anterior me hizo queloide (lesiones de la piel formadas por crecimientos exagerados de piel en el sitio de una lesión cutánea), pues es efecto de cuando alguien sufre del azúcar, como yo. El médico me dijo que tenía que hacerme una biopsia y aproveché para bajar dos tallas de busto”, dijo la mujer a la más reciente edición de la revista TVyNovelas.

Le puede interesar: La presentadora Mónica Jaramillo está embarazada

Igualmente, la barranquillera habló para el medio de comunicación sobre sus orígenes humildes.

“Su abuelo era carnicero, su abuela no es profesional y su mamá es madre soltera. Le tocó salirse del colegio para tenerme y terminó su educación en la nocturna”, cita el magazine.

TVyNovelas asevera que la meta a corto plazo de la exprotagonista es sanar su corazón de un viejo amor, dando eco a los rumores de hac varios días. De acuerdo con los chismosos de La Red, la artista estaría saliendo con Manuel Medrano, pues luego de la presentación oficial del álbum del cantante que se llevó a cabo esta semana en la capital de la república, ambos salieron juntos del lugar y cogidos de la mano.