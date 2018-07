Así reaccionó Ariana Grande tras enfrentarse a locutor sexista

Publicidad































Ariana Grande pasó un momento muy incómodo durante su última entrevista en el programa estadounidense, “Power 106 Los Angeles – Where Hip Hop Lives!”.

“Si pudieras usar por última vez tu maquillaje o tu celular ¿Cuál elegirías?”, cuestionó el conductor Justin Credible.

Con una mirada incrédula y su característica sonrisa, la estrella del pop respondió: “¿Enserio creen que ese es el gran dilema de las chicas?”, a lo que Credible respondió “¡Absolutamente!”.

Posteriormente, el locutor insistió: “¿Realmente puedes pasar mucho tiempo sin tu teléfono?”

Por su parte, Grande decidió explicar con detalle su respuesta: “Muchas horas. Obviamente, uso mi celular para conectarme a Twitter y poder estar cerca de mis fans, pero cuando no lo hago no estoy buscando cosas. La gente me dice: ‘Hey supiste de esto que salió en tal lugar? Y la verdad, es que la mayor parte del tiempo la respuesta es no. Me gusta estar presente. Cuando me siento a la mesa a comer también me gusta estar en el lugar, tener contacto visual (con las personas que me rodean)”.

Ante las palabras de la intérprete de “Problem”, el anfitrión del show dijo a su audiencia: “’¡Chicas, escuchen y aprendan”, pero de inmediato fue interrumpido por Ariana, quien agregó: “Chicos, aprendan. Chicos y chicas, ambos podemos aprender”.

Debido a la tensión, el locutor cambió de tema y cuestionó a la artista de 22 años sobre sus emojis favoritos, ella reveló el nombre de diversas figuras y finalmente indicó que prefería el gráfico de un unicornio.

Credible volvió a dirigirse a la audiencia femenina y mencionó: “Chicas, muchos chicos también los utilizan”. Finalmente Ariana lanzó el comentario: “Creo que necesitan una clase de igualdad por aquí”.

