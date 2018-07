16 fotos de famosos que no debieron ser publicadas en redes sociales

Publicidad

























































Una foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 3 de Nov de 2015 a la(s) 1:08 PST

Gif ~ kim kardashian, kanye west, celebs, photoshop, caught, whoops, fail pic.twitter.com/84h7opVTzF — bot reaction gifs (@GifsFun_) noviembre 5, 2015

Una reciente publicación de Kim Kardashian en redes sociales causó gran alboroto, pues reveló cómo la la socialité edita sus fotografías antes de compartirlas en Facebook, Twitter e Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” compartió una imagen junto a su esposo Kanye West en la que luce “perfecta”.



Sin embargo, la socialité cometió un error, ya que en su cuenta de Facebook compartió la misma imagen pero sin retoques.

En la foto original se puede observar el rostro de Kim con un poco de papada y el cabello desaliñado.

La fotografía original fue eliminada minutos más tarde, pero, tantos sus seguidores como diversos medios, archivaron ambas capturas para compararlas.

Kim Kardashian no es la primera celebridad que revela, por accidente, fotografías “comprometedoras”.