Falcao García, antes y después de sus lesiones

El delantero Radamel Falcao García sufrió una nueva lesión que lo sacó de la convocatoria del Chelsea para la cuarta fecha de la Champions League. A pesar de no conocerse detalles sobre esta lesión, aparentemente no estará en disponible para la jornada eliminatoria que disputará la Selección Colombia a mediados de noviembre.

Esta lesión se suma a otras, que lo han sacado en cortos o largos periodos de la competición deportiva, e incluso, a pesar de ser el máximo anotador en las eliminatorias a Brasil 2014, no pudo estar por una lesión sufrida a principios de ese año. Vea a continuación, la lista de lesiones que han aquejado al delantero samario:

1. En 2003, Falcao sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo derecho. En ese momento estaba convocado por la Selección Colombia para el Mundial Sub-17 de Finlandia.

2. En 2006, sufrió lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha. Ya había debutado con el primer equipo de River Plate.

3. En 2014, el 22 de enero, sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Sucedió en un partido de la Copa de Francia y lo sacó del Mundial de Brasil. Estuvo fuera de las canchas ocho meses.

4. En 2014, el 20 de octubre cuando jugaba con el Manchester United, estuvo tres semanas fuera de las canchas por una lesión muscular misteriosa. En ese momento, Louis van Gaal aseguró que no era un tema de rodilla, sino un golpe sufrido en el entrenamiento.

5. El 3 de noviembre de 2015, José Mourinho indicó que Radamel Falcao García no estará disponible durante dos semanas para jugar por una lesión, no tan importante como las que ha sufrido con anterioridad, pero que no le permitirán entrenar normalmente.

Definitivamente la lesión que sufrió a principios de 2014, cambió su vida y desde ese momento no ha tenido el nivel que lo llevó al Mónaco en 2013 por 65 millones de euros e incluso, estuvo nominádo entre los mejores jugadores para ganar el Balón de oro. Ese año, estuvo en el 11 ideal de la FIFA, tras una excelente temporada con el Atlético de Madrid.

Regreso a un partido oficial el 2 de agosto de 2014 en un amistoso contra el Valencia vistiendo la camiseta del Mónaco. Antes de pasar al Manchester United, el delantero jugó cinco partidos y anotó tres goles.

Durante la temporada 2014/2015, Falcao estuvo en el Manchester United, equipo en el que jugó 29 partidos y marcó cuatro goles. Al final de su préstamo, el equipo inglés no decidió hacer efectiva la opción de compra que tenía por el jugador.

Con el Chelsea, equipo al que arribó a principio de esta temporada, ha jugado 14 partidos y ha anotado un gol. A pesar de esta baja cifra de goles, teniendo en cuenta los partidos jugados, el técnico portugués José Mourinho ha expresado su confianza hacia el jugador colombiano.

Las Cifras en la Selección Colombia son un poco mejores. Desde que volvió de la última lesión, ha jugado 12 partidos, ha marcado cinco goles y es el máximo anotador en la historia de la ‘Tricolor’ con 25 tantos.

