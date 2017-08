Ivanna, la primera ganadora de La Voz Kids, lanza su primer sencillo

Datos curiosos sobre Ivanna Con tan sólo 13 años, Ivanna ganó La Voz Kids con el 44,1% de los votos.

En el último capítulo del reality, la pequeña se convirtió en tendencia en las redes sociales por su espectacular voz.

En su primera audición cantó If aint got you de Alicia Keys, y en la gala final también.

Cuando te vas contó con la composición y producción de Mauricio Rengifo, mejor conocido como Dandee del dúo Cali & El Dandee, la cual fue grabada totalmente en la ciudad de Bogotá.

Ivanna García, la pequeña vencedora de la primera temporada de La Voz Kids, lanzó al mercado el primer sencillo titulado Cuando te vas, con el cual abrirá su carrera musical en la escena local colombiana.

La santandereana habló con PUBLIMETRO sobre su canción, y sobre la experiencia que tuvo en el reality del Canal Caracol, que no solo le dio la oportunidad a ella, sino a otros niños del país de cumplir sus sueños.

¿Qué significa para ti Cuando te vas?

¡Es mi primer sencillo! El creador de la canción fue Mauricio Rengifo, el Dandee. Hice esa canción pensando en las diferentes ocasiones de la vida de las personas. Es muy lindo porque cualquiera lo puede tomar en diferentes situaciones… ¡Esa es una de las razones por la cual me gusta mucho la canción!

¿Cómo fue trabajar con Mauricio Rengifo, uno de las voces de Cali y el Dandee?

Fue muy chévere, me dio muchos consejos y me ayudó a estar tranquila y segura. Él tiene muy buena energia, entonces eso me ayudó a estar más tranquila con él, y a conocer la persona que es.

¿Qué significa La Voz Kids para ti?

Ese programa para mi significa muchas cosas: sueños, metas, magia, épocas felices… ¡Es algo muy lindo! Me acuerdo de todo, de las personas que estuvieron ahí, de todo lo que hacía, cuando me estaban grabando, aprendiéndome las canciones, de los amigos… ¡Son muchos sentimientos!

¿Cómo llegaste al reality del Canal Caracol?

A mi me fascina ver videos en internet sobre cosas que suceden con la música… Lo hago para estar conectada. Un día vi que estaban haciendo La Voz, pero siempre era internacional, como en Estados Unidos o México. Cuando llegó a Colombia, y como yo siempre miraba y veía que era tan chévere, yo quise participar y mandamos un video. Tuve la oportunidad y fuimos a una entrevista, en donde estaban los profesores de canto… Después de 15 días me llamaron y me dijeron que sí iba a La Voz Kids. Me encantó todo, estábamos en un hotel, nos trataron súper bien, teníamos médico, profesores de canto, recreacionistas… ¡Fue muy lindo!

¿Cuál era la finalidad de participar en el concurso?

Yo lo hice porque quería sentir lo que era estar de pie en ese escenario, y por conocer a los jurados. Lo hice para vivir la oportunidad.

¿Cómo ves la más reciente edición de La Voz Kids?

Me gustan mucho los participantes, están como relajados pero también se les siente la fuerza en el escenario, como si hubieran estado ahí toda la vida. Este año se ve muy bien, pero el año anterior tuvo magia porque estaba ahí, y es diferente verlo por televisión.

¿Tenías planeado a cuál de los tres jurados escogerías?

Cuando Fanny Lu, Maluma y Andrés Cepeda se voltearon yo no sabía con quién me iba a ir, y mis papás estaban muy nerviosos también… Empecé a pensar, y Maluma fue el primero que confió en mi; además, tiene una energía chévere, es joven y por eso lo escogí a él.

¿Qué le aconsejas a los participantes de este año?

Yo siempre he dicho que un niño debe mantener su esencia, debe hacer lo que le gusta hacer y mucha confianza en sí mismo. Tiene que tener el apoyo de los papás, y dar lo mejor que tiene.

¿Cómo te ves en 15 años?

Quiero estudiar música, me gustaría aprender a tocar muchos instrumentos y ser reconocida en todo el mundo. Me gustaría cantar con Shakira, porque aunque a ella le cerraron muchas puertas, ella logró todo porque quería salir adelante.