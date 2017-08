Estas son las 4 noticias falsas de la semana

Publicidad





















Para que no se queden con información incorreta, les presentamos las noticias falsas de la semana.

1. El Papa Francisco podría tener un tumor cerebral

Esta noticia se viralizó rápidamente en redes sociales durante esta semana, luego de que medios italianos mencionaran que el Papa Francisco presentaba un tumor cerebral benigno. Sin embargo, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, desmintió el miércoles pasado dicha información, asegurando que el Pontífice no presenta tal padecimiento.

2. Taylor Swift no gana un millón de dólares al día

El pasado fin de semana el diario “Sunday Express” mencionó que Taylor Swift gana un millón de dolares diarios, citando a expertos financieros estadounidenses “sin nombre”.

Sin embargo, un reciente análisis de “Forbes“, mencionó que la superestrella pop probablemente aterrice en una tercera parte de los 365 millones de dólares que supuestamente debe ganar al año.

“Swift se encuentra en medio de una gira masiva mundial que está recaudando alrededor de cuatro millones por show. Desde principios de año ha dado 53 conciertos y le restan 17 hasta finales de diciembre. Eso equivale a alrededor de 280 millones en ventas brutas. Pero se debe tener en cuenta que no todo lo recaudado en los conciertos va directamente a los bolsillos de Swift (…) Además, ¿de dónde podrían salir los 75 millones restantes?”, mencionó el analista de negocios musicales, medios y entretenimiento, Zack O’Malley en dicha revista.

3. Los zapatos deportivos autoajustables de “Volver al Futuro” aún no están a la venta

El pasado 21 de octubre, Marty McFly y el Doc Emmet Brown llegaron al futuro y cientos de marcas aprovecharon el momento para promocionar sus productos.

Sin embargo, este momento fue aprovechado por muchos para filtrar información falsa, tal como la venta de los tenis autoajustables Nike Air Mag.

La realidad es que Nike lanzará estos zapatos deportivos en 2016. Por el momento el único par en existencia se encuentra con el actor Michael J. Fox en Nueva York.

