Para los curiosos q me han escrito preguntando por la transformación física de consuelo Martínez en esta última etapa de la novela #diomedesdiaz #RCN quiero aclararles q no se trata de ninguna cirugía; acá les enseño parte del secreto ☺️ Una foto publicada por Eileen Moreno (@eileenmorenoact) el 20 de Oct de 2015 a la(s) 9:08 PDT

Eileen Moreno, quien interpreta a Consuelo Martínez en la novela basada en la vida de Diomedes Díaz, últimamente luce muy diferente en la producción.

Con unos senos más grandes, y una cola voluptuosa; la actriz ha dejado con la boca abierta a los televidentes, y por supuesto en redes sociales le preguntaron si se había sometido a procedimientos estéticos para su papel en la serie de Canal RCN.

A través de una foto publicada en su Instagram, Eileen confesó que los cambios en su cuerpo se deben a “la magia de la televisión”:

En la vida real, el personaje que hace la vallecaucana tuvo que soportar los momentos más difíciles del ‘Cacique de la Junta’, como la tusa que vivió el vallenato por separarse de Betsy Liliana González, los líos judiciales y la enfermedad que lo aquejó durante los últimos años de su vida.

“Con Consuelo hablamos de todo, no le hice preguntas, solo dejé que me dijera lo que quisiera, conocí a sus hijos, a su mamá, me llevó por todos los rincones del apartamento que está lleno de objetos y fotos de Diomedes”, dijo la artista en una entrevista con el portal KienyKe.com.

