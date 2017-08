Boicotean a humorista de "Sábados Felices" que se iba a presentar en Viña del Mar

Publicidad























Carlos ‘el Mono’ Sánchez, quien es uno de los humoristas de Sábados Felices de Caracol, vivió una incómoda situación.

El colombiano se iba a presentar como invitado especial en el Festival de Viña del Mar, pues antes de que salgan los cantantes varios personajes hacen su espectáculo. Sin embargo, sólo faltaba una firma para llevar a cabo el evento en el país suramericano, pero el ‘Mono’ empezó a recibir una serie de llamadas telefónicas en las que lo intimidaban, y fueron motivo para que él no llevara a cabo su show.

Le puede interesar: Esperanza Gómez y sus inicios en el cine porno

Sánchez habló con Noticias Caracol sobre lo que ocurrió, y dijo que él nunca fue a pedir trabajo a Chile.

“Tomarse el riesgo de venir a decir que le voy a quitar el trabajo al talento regional, que la gente me va a silvar, a abuchear, o te puede ir bien… Esa es una de las cosas desafortunadas que tienen las redes sociales. Las redes sociales las pueden leer cinco o seis personas que se pueden sentir afectadas, y para uno como artista que está siendo invitado, porque yo no fui a pedir el trabajo, me invitaron porque vieron mi trabajo”, aseguró el ‘Mono’ a Show Caracol.