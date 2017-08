Zapatos deportivos de Marty McFly son una realidad

Publicidad











Nike spokesman: “The first pair of self-lacing Nike Mag shoes is in New York City.” No further details. — Darren Rovell (@darrenrovell) octubre 21, 2015

Si pensaban que las cuerdas autoajustables de Nike en sus zapatos deportivos eran únicamente para celebrar la llegada de Marty McFly y Doc Brown al 21 de octubre de 2015, están equivocados, pues numerosas fuentes incluyendo Nike y el grupo de noticias deportivas “ESPN” están confirmando que los autocordones Nike son una realidad.

Según informes del sitio de noticias “Complex“, el primer par se encuentra en Nueva York y próximamente se dará a conocer más información.