Khloé Kardashian y Lamar Odom le dan otra oportunidad al amor

Publicidad





































De acuerdo con la información del sitio “TMZ”, Khloé Kardashian y Lamar Odom cancelaron el proceso de divorcio.

Laura Wasser, abogada de la socialité, retiró la demanda de divorcio el día de hoy. Un juez aprobó su solicitud y ahora el caso ha quedado en el archivo muerto.



Después de firmar los papeles en diciembre de 2013, el divorcio se encontró en pausa pues Khloé intentó salvar su matrimonio, tratando que Lamar entrara a un centro de rehabilitación. Tras fallar en sus intentos, la hermana de Kim Kardashian pidió que el proceso siguiera su curso.



Desde que el exjugador de la NBA fuera encontrado inconsciente en un burdel de Las Vegas, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” se ha mantenido cerca de su esposo.

En la galería de fotos que acompaña esta nota podrán encontrar las mejores imágenes de la boda de Khloé Kardashian y Lamar Odom.