"Hay gente que me está ofreciendo otras oportunidades": Esperanza Gómez

Publicidad











































Esperanza Gómez, quien se convirtió en Trending Topic en Twitter el fin de semana pasado por un video donde enseñaba sus partes íntimas, por aparentemente ser víctima de los denominados ‘bloques de búsqueda por parte de los taxistas, cuyo fin en evitar que los usuarios utilicen Uber; aclaró en diálogo con el Feliz Regreso de La W aclaró que nunca fue un hostigamiento.

Igualmente, la estrella del cine para adultos dijo para la misma emisora sus nuevos planes, en donde uno de esos es el lanzamiento de su página web, donde se ofrecerán diferente tipo de contenidos.

“Podrán acceder no solo a material más explícito, sin consejos de pareja, belleza, cocina, moda, un poquito de todo, la idea es no solo seguir en la industria porno sino mostrar a un Esperanza Gómez empresaria”, expresó la artista al medio de comunicación.

“Yo no me dedico 100% a la industria del porno, yo grabo muy pocas escenas al año, casi no filmo… En este momento estamos trabajando en otros proyectos que no tienen nada que ver con la industria del porno. Yo creo que la gente muy pronto se dará cuenta de qué estoy hablando, y para que vayan enterándose podrían ir visitando mi página que próximamente estará lista y que se llama vivaesperanza.com”, contó Esperanza a La W.

Más de entretenimiento: ¿Maluma anda de creído en las grabaciones de La Voz Kids?

A la pregúnta de si está cansada o no, de su trabajo como actriz del cine para adultos, la colombiana respondió: “La verdad hasta el momento no me he cansado. Disfruto muchísimo mis escenas… Extraño cuando no filmo, me hace falta porque me encanta tener esos papacitos supér bien dotados… No es que los tenga muy seguido, entonces sí los extraño bastante, pero uno tiene que ser consiente de que la vida da muchas vueltas, vas cambiando, las cosas van evolucionando, y hay gente que me está ofreciendo otras oportunidades y hay que aprovecharlas cuando se dan, entonces eso es lo que precisamente estoy haciendo”.

Le puede interesar: Esperanza Gómez cumple el sueño de un fanático

Afortunadamente, para los que piensan que la mujer, una de las más lindas del país, se retirará de la industria por sus nuevos proyectos, ella les dio una voz de aliento: “No estoy diciendo textualmente que me voy a retirar del porno porque la idea es seguir por un tiempito más… Amo mi porno, lo disfruto y no quiero alejarme 100% de la industria”.

Lea también:

Carolina Gaitán andaría malhumorada en las grabaciones de ‘Las Hermanitas Calle’

Tom Cruise le pide foto a actor colombiano….¡Selfieeeee!