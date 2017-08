Fotos: Así se puso la mujer de este conocido y parodiado meme

Publicidad

































Muchos “memes” llegan a ser famosos y a veces la vida los junta, como la “Novia Psicópata” y “Bad Luck Brian” en una cita:

Y hay muchos otros que se enteran, años después, de lo que ha sucedido. Eso le pasó a la chica del meme “Ermahgerd”:

El meme “Ermahgerd” llegó a ser usado para parodiar a una chica “nerd” totalmente emocionada que ni siquiera podía articular bien las palabras. Y este es protagonizado por Maggie Goldenberger, una mujer de 26 años que no tenía ni idea de que eso pasó hasta cuando llegó de vacaciones.

Pero esto, por el contrario, le parece divertido y la foto, precisamente, era para parodiar a una chica así, como bien lo cuenta a la revista “Vanity Fair”.

En la galería verán su historia. Y a continuación pueden ver el origen del meme “Ahorita no joven”, tan popular en Latinoamérica:

