Robbie Williams coqueteó con una una fan menor de edad

Robbie Williams pasó la vergüenza de su vida, durante el concierto que ofreció en Brisbane, Australia.

El cantante subió a una fan al escenario que iba vestida con lo que él definió “look de secretaria”, además de que comenzó a coquetear con ella. Sin embargo, Williams quiso que “se lo tragara la tierra” cuando descubrió que era menor de edad y que su madre estaba entre el público observando la escena.

Robbie siempre sube al escenario a una seguidora antes de entonar una de sus canciones más conocidas, “She is the one”. En esta ocasión fue el turno de una joven a la que se dirigió con las las siguientes palabras: “Me encanta tu look de secretaria, lo que me hace recordar que mi computadora necesita una limpieza. ¿Cómo te llamas?”. La chica respondió que su nombre era Morgan y que justo ese día era su cumpleaños, a lo que Robbie quiso saber cuántos años cumplía.

Cuando la seguidora respondió “Quince”, el cantante “quiso desaparecer del lugar.” Y le dijo: “Oh mier…, ¿estás con tu madre?”, a lo que ella respondió que sí. La mujer fue enfocada por la pantalla gigante y se pudo ver a la perfección su rostro de sorpresa.

En seguida Williams se dirigió a su público para pedir que no publicaran ese momento en Youtube. “Por favor, no lo pongan en Youtube. Estará en Youtube, luego en la prensa… y tendremos un problema”.

Robbie continuó el espectáculo dirigiéndose a su joven fan: “¿Qué te puedo decir? Mantente alejada de los chicos como yo, Morgan. Son unos put.. cab…”. Y tras eso, le cantó la canción” She is the one” aunque resaltó que iba más dedicada a su madre que a ella.

Aquí el momento.