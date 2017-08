Responden los Candidatos a la Alcaldía de Medellín: ¿Cómo atacará la drogadicción en su administración?

Federico Gutiérrez Zuluaga: Estamos hablando de un tema de salud pública. Cuando existe un tema de salud pública hay tres vías: la prevención, atención y rehabilitación. Vamos a fomentar campañas de prevención y haremos una intervención fuerte con el microtráfico, que es el problema de fondo para el consumo. Al atacar las rentas criminales y las estructuras que proveen de drogas a los ciudadanos, estaremos disminuyendo el consumo de drogas en la ciudad. La drogadicción es un asunto de salud a la vez que un asunto de seguridad urbana.

Alonso Salazar Jaramillo : Del microtráfico me preocupa no sólo la gran empresa criminal que hay detrás, sino también el consumo. Habrá que revisar con rigurosidad desde la perspectiva de salud, educación y un gran componente que es el tema de familia, el consumo y las adicciones. Si hay un jíbaro en una esquina, hay un consumidor dispuesto a comprarle. Atacamos a ese expendedor, pero si no trabajamos en el consumidor el trabajo estará perdido.

Los ciudadanos deben sentir que el Estado está de su lado, que es cercano y está atento a proteger sus intereses, empezando por la integridad personal.

Juan Carlos Vélez Uribe : La primera estrategia será combatir al microtráfico en los colegios, con total inflexibilidad serán perseguidos para evitar que lleven a nuestros jóvenes a incurrir en las drogas. De la misma manera invertiremos en campañas culturales para evitar el consumo, tanto en nuestras instituciones educativas como en el seno de las familias.

Gabriel Jaime Rico: Tenemos un plan de educación infantil y juvenil en los colegios y universidades liderado por la Alcaldía para evitar que nuestros niños caigan en la drogadicción. Paralelamente combatiremos con toda firmeza las plazas de vicio que envenenan nuestra juventud.

Héctor Hoyos : Primero garantizaremos la educación y la disminución de la deserción escolar. Para nuestra administración la educación, el deporte, el arte y la cultura son antídotos contra la drogadicción y la delincuencia.

Haremos, además un trabajo conjunto con las familias y profesores capacitados para detectar de manera temprana y oportuna el inicio en el consumo de drogas por parte de algunos jóvenes.

Y por último atacar la criminalidad y al microtráfico por medio de aplicativos móviles para la denuncia oportuna. Cámaras para disuadir y prevenir la venta de estupefacientes y para posteriormente judicializar y reconocer los actores y lugares de expendio del negocio. Esto se hará por medio de observatorios de seguridad integrados por el la fiscalía y la policía. Finalmente moralizaremos y depuraremos nuestro socio aliado en la lucha contra la delincuencia que es la policía.

