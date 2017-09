Las verdaderas razones por la que Naren Daryanani estuvo privado de la libertad

Publicidad

















Naren Daryanani, recordado por su participación en Padres e hijos, una de las series más exitosas de la televisión colombiana; estuvo preso en Miami por robo.

Sin embargo, en el año 2009 el artista contó la verdad de lo que había ocurrido en territorio americano al periódico El Tiempo. Naren aseguró que no tuvo que ver con hurto, sino con las provocaciones de un hombre a las cuales él respondió.

“Allá todos son Telemunderos y no se pierden una novela, la niña me miraba y me decía cosas; pero durante 40 minutos, el señor que los acompañaba, que era como salvadoreño, me trató de homosexual, hasta que perdí la paciencia y me le fui encima. El peladito de 12 años se me botó, saqué una mano y le pegué sin querer al chino, no sé si le desportillé un diente, pero hizo tremendo escándalo”, dijo el actor al reconocido medio de comunicación.

Asimismo, reveló que se le acusó de robo porque un policía que lo ayudó puso en el expediente que había hurtado una gaseosa y unos chocolates.

“Hermano, ¿qué fue lo que usted hizo? Él me explicó que lo que hizo fue poner en el expediente el robo de una soda con dos chocolatinas en un supermercado en Coral Gables, que sumaban 6 dólares con 85, porque de lo contrario me hubiera tocado ir a la Corte con overol anaranjado y por desfiguración de menores. Hubiera sido un problema inmenso”, aseveró Naren al diario.

