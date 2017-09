Axel cantante confesó que estuvo en una orgía

Publicidad













Sin miedo, ni censura, el cantante Axel le confesó a una emisora argentina sus gustos y fantasías más íntimas.

“Me gusta dominar pero también que me dominen. Está bueno no guardarse nada, no reprimirse. No tengo una posición que me encante, me gustan todas y las suelo poner en práctica bastante seguido”.

Y por si fuera poco, este hombre que ha enamorado a más de una con su música romántica, confesó que hace algunos años estuvo en una orgía, y con 25 personas. “Esta carrera te da la posibilidad de muchas cosas. Tengo una que fue entre 8 varones y 17 mujeres. Fue hace 10 años más o menos, ya era conocido y eso me daba ventaja. He tenido un par de encuentros divertidos. Hay que probar, sino te quedas con las ganas de cosas”.

También confesó que si pudiera, besaría a Diego Maradona y a Paul McCartney.

