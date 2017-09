"Perfect": ¿La nueva canción de One Direction tiene dedicatoria a Taylor Swift?

Publicidad





























One Direction lanzó su nueva canción “Perfect”, el segundo sencillo de su álbum “Made In The AM” que saldrá a la venta el próximo 13 de noviembre.

Louis Tomlinson y Harry Styles fueron los creadores de la canción junto a Jacob Kasher, John Ryan, Maureen Anee McDonald y los productores Julian Bunetta y Jesse Shatkin.

Y tal parece que “Perfect” tiene una dedicatoria muy especial para una famosa estadounidense.

Tras salir a la luz un breve adelanto de la nueva canción del grupo británico, algunos usuarios de las redes sociales comenzaron a especular que el tema iba dedicado a la exnovia de Harry Styles, Taylor Swift. Sin embargo, el cantante no ha hecho ningún comentario al respecto.

