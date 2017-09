7 famosos que nos dejaron con la boca abierta tras perder varios kilos

Publicidad

























































En los últimos meses, actores y cantantes se han robado la atención del público al mostrar que, tras varios años luchando contra el sobrepeso, finalmente pueden lucir una silueta delgada, y sobre todo, llevar una vida más saludable.

Una de las famosas que más impactó fue la actriz mexicana Estefanía Villarreal, que en la telenovela “Rebelde interpretó a “Celina Ferrer”,una de las mejores amigas de “Mía Colucci” (Anahí), que padecía sobrepeso y bulimia.

Ahora Villarreal tiene 29 años, en los últimos años perdió varios kilos y se ha confesado orgullosa de su actual figura.

“No me interesa estar viendo el peso; he de andar en unos 70 kilos, pero no me preocupa, hay que sacarle provecho a lo que uno tiene, por ejemplo, a mí me piropean mucho los ojos”, declaró la actriz a la revista “TV y Novelas”.