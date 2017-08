Selena Gómez rompió el silencio sobre su relación con Cara Delevingne

Publicidad

































Una foto publicada por Selena Cara Delevingne (@gomez_delevingne) el 18 de Oct de 2014 a la(s) 4:01 PDT

Una foto publicada por Selena Gomez (@selenagomez) el 24 de Sep de 2015 a la(s) 1:44 PDT

En julio del año pasado, Selena Gómez viajó a Francia para celebrar su 22º cumpleaños en compañía de Cara Delevingne.

Durante los festejos, la modelo y la cantante compartieron fotografías de sus diferentes salidas a bares, la playa y hasta de sus viajes en helicóptero, con las que desataron los rumores de un posible romance.

Luego de su viaje, el portal TMZ cuestionó a las estrellas sobre su posible relación sentimental, sin embargo, ninguna negó o confirmó la información.

Ahora, a más de un año de aquellos eventos, Gómez finalmente habló de su supuesta relación con la protagonista de “Ciudades de papel” y cómo reaccionó por las especulaciones de la prensa.

“Honestamente, me encantó. No me importaba ella. Sobre todo porque no estaban hablando de otras personas en mi vida, lo cual fue maravilloso”, confesó la intérprete de “Same Old Love” al portal Pride Source.

Durante esta entrevista, la exnovia de Justin Bieber aseguró que se ha encontrado con todo tipo de rumores sobre su vida, incluso está consciente de sus casi “15 embarazos” inventados.

La estrella pop también se confesó abierta a experimentar con su sexualidad.