¿Qué podemos esperar de los rivales demócratas, tras el debate?

Los rivales para la nominación presidencial del Partido Demócrata se enfrentaron el martes 13 de octubre en el primer debate televisivo del ciclo electoral de 2016. Hillary Clinton, Bernie Sanders, Martin O’Malley, Jim Webb y Lincoln Chafee discutieron sobre el control de armas, la inmigración y el escándalo de correos electrónicos de Clinton. Fletcher McClellan, profesor de Ciencias Políticas en Elizabethtown College, Pennsylvania, Estados Unidos, le cuenta a Publimetro lo que aprendimos del debate y qué esperar.

¿Qué hemos aprendido del debate?

– Los candidatos discutieron sobre el porte de armas de fuego, los grandes bancos, Rusia y Siria, y si EEUU está listo para elegir a un socialista democrático. Después de meses de atención dedicada a los republicanos, esta fue la primera oportunidad para que los demócratas presentaran una visión alternativa. Hillary Clinton es bien conocida, pero Bernie Sanders, Martin O’Malley, Jim Webb y Lincoln Chafee no lo son, por lo que esta fue la primera oportunidad para que los incógnitos se presentarán al público estadounidense.

En tu opinión, ¿quién tuvo un buen desempeño anoche?

– Hillary tuvo una noche muy potente. Ella mostró su dominio de los temas y, francamente, era la única candidata en el escenario que parecía presidencial y elegible. Sanders apeló con éxito a sus partidarios y generó un gran interés entre los votantes que buscan una alternativa a los candidatos establecidos. O’Malley dio la impresión más fuerte entre los candidatos restantes y pudo haber ganado una segunda mirada.





¿Quién no tuvo una buena noche?

– Chafee tuvo la menor cantidad de tiempo asignado durante el debate y dio la impresión más débil. Webb mostró que estaba bien informado y reflexivo sobre asuntos de seguridad nacional, pero por lo demás no hizo mucho por su candidatura. El mayor perdedor de la noche fue el actual vicepresidente Joe Biden. Si él estaba esperando ver a Hillary equivocarse y así lograr una abertura para él poder entrar en la carrera, decepcionó. Mi predicción es que no postulará a la presidencia.



¿Se acabó el escándalo de correos electrónicos de Clinton?

– Entre los demócratas, puede ser. A pesar de que no es políticamente ventajoso, Sanders fue muy generoso en liberar a Clinton sobre el asunto de los correos electrónicos. O’Malley o Chafee tal vez puedan tratar de mantener el tema, pero sus candidaturas tal vez no duren mucho en este mundo. Los republicanos, por supuesto, seguirán con el tema, pero sus investigaciones están siendo cada vez más vistas como caza de brujas partidistas. Los resultados de la investigación del FBI son las únicas incógnitas que quedan.

¿Por qué estaba bajo presión Sanders en vez de Clinton?

– Él ha generado un gran interés y apoyo a nivel nacional y en los primeros estados primarios. Sin embargo, nadie fuera de los círculos de activistas demócratas sabe quién es. Creo que fue contundente en la presentación de sus puntos de vista, absolviendo a sí mismo como a sus seguidores, y atraerá más apoyo fuera del Partido Demócrata.



Tras el debate, ¿qué podemos esperar de los rivales demócratas?

– Vamos a ver si O’Malley ha logrado generar interés en su candidatura y pueda hacer que sea una carrera de tres vías. Sospecho que Chafee se saldrá. A medida que la carrera se reduzca a Clinton y Sanders, espero intercambios más nítidos entre los dos. La incógnita es si Biden entrará en la carrera y se unirá al próximo debate en noviembre. Creo que se dará a conocer a finales de este mes que él no va a postular.

