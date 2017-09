"La relación pornográfica" de Marcela y Patrick

Publicidad











“El reto no fue estar en escena, sino producir la obra. Buscar los derechos, lograr la traducción ideal, conseguir un director y hacer magia”, Patrick Delmas.

Esta obra estará en el Teatro Nacional Fanny Mikey hasta el 18 de octubre, en funciones de 6:00 pm. (sábados y domingos) y 8:30 pm. (jueves, viernes y sábados).

Patrick Delmas y Marcela Carvajal están en ‘Una relación pornográfica’, un montaje que por estos días se presenta en el Teatro Nacional Fanny Mikey. En entrevista para Publimetro, Patrick nos cuenta acerca de esta versión teatral de la historia de Philippe Blasband y de todos los enredos que genera una aventura amorosa.

¿De qué trata ‘Una relación pornográfica’?

Es una mujer que quiere cumplir una fantasía sexual. Ella cuenta que sus parejas nunca quisieron hacerlo y un día decide colocar un anuncio y mi personaje contesta. Es entonces cuando empieza esta relación. Todo se centra en la fragilidad de los encuentros y la dificultad de entrar en la intimidad del otro.

¿Cómo es el hombre que interpreta en esta obra?

Él no tiene nombre, ella tampoco. Tienen una regla y es no hablar de sus familias, sus trabajos y no conocer sus nombres. El sujeto que encarno tiene un lado sensible, no es un macho. Es alguien que quiere encontrar el amor.

¿Qué tal le va trabajando con Marcela Carvajal?

Con ella nos conocemos desde ‘Pecados capitales’, una producción del 2002. Después hicimos una obra de teatro y otra novela. Somos buenos amigos, excelentes compañeros de trabajo y nos respetamos mutuamente. Fue una delicia porque ya hay confianza. A mí no me da pena hacer el ridículo con ella, y Marcela simplemente no sufre de vergüenza.

Han tenido una temporada gratificante con funciones agotadas, ¿A qué atribuye este éxito?

Todo empieza por el título que es bastante atractivo. La gente reconoce muchas situaciones, se ven reflejados en varios aspectos de sus vidas en pareja. El público ríe y llora. Considero que esa empatía ha generado tanto gusto.

¿Ha experimentado una “relación pornográfica”?

La pornografía para mí significa no lograr tener una relación sexual. Creo que eso me ocurrió en la adolescencia.

¿Por qué ustedes dos están en el escenario y no otros actores?

La coincidencia fue muy chistosa. Hace dos años vino a presentarse la versión de esta obra argentina en el Festival Iberoamericano de Teatro. Mi esposa la vio y me dijo que debía hacerla con Marcela. Marcela también la vio y pensó: “es pefecta para mí y Patrick”. Fue la conexión lo que nos llevó a esto.

¿Cuál es el peligro de estar en una relación como la que ustedes presentan en este montaje?

Principalmente, enamorarse. Y caer en el amor es difícil. Yo he pasado años sin sentir algo, no viene cada mes, pero cuando llega, es lo más excitante que se puede sentir. Yo vine a Colombia porque estaba enamorado de una mujer y dejé una parte de mi carrera en Francia. Sabía que si no la seguía la iba a perder y arriesgué todo por ella. Cuando te enamoras, tienes que saltar al vacío.

¿En qué se diferencia esta obra a otras versiones que se han hecho?

Yo hice la traducción del texto junto a Fernando Arevalo y tratamos de hacerla lo más colombiana posible. Es muy coloquial y con referentes de lugares que se encuentran aquí.

