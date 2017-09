¿Hombres inteligentes? Aquí está la clave para conquistar el corazón de Rihanna

Publicidad





















































Tras declarar que no tiene sexo con el primer galán que se le presenta, Rihanna habló de sus inseguridades en una relación y qué es lo que le excita de un hombre.

Durante una entrevista para la revista de estilo del periódico estadounidense “The New York Times”, la barbadense confesó que prefería a los hombres “inteligentes”.

“Me excitan los chicos que son cultos. Que me mantengan intrigada. No tiene que tener un título, pero tiene que hablar muchos idiomas o saber muchas cosas del mundo o de la historia o de artistas o músicos. Me gusta que me enseñen“, explicó a la publicación.

Sin embargo, la cantante aclaró a la revista que por ahora no está interesada en el amor.

“Los chicos necesitan atención. Necesitan ese alimento, esa pequeña caricia al ego que obtienen de vez en cuando. Eso se lo doy a mi familia, a mis amigos, pero no a un hombre justo ahora“, finalizó.