Camila Chaín cuenta cómo salió del clóset

Camila Chaín, la reconocida periodista que actualmente está en La 92.9 FM, contó a La Red cómo decidió contarle a sus familiares y amigos sus preferencias sexuales.

La mujer expresó que primero tuvo que decirle a su mamá que era lesbiana, para luego poder decirle a los demás sus inclinaciones.

“La senté y le dije: bueno, a mí me gustan las niñas desde siempre (…) después de escucharla dije, ¿por qué no se lo dije antes?”, afirmó la periodista y presentadora que no ocultó que sus dudas estaban en lo que ella iba a pensar, según resume Show Caracol a propósito del “Día internacional para salir de clóset”, recoge Pulzo, en su página web.

Asimismo, dijo al programa de Caracol Televisión que lo unico que importa es el respeto.

“No importan las diferencias y las formas de pensar diferentes, pero que sean respetuosos, eso es lo único que uno pide en su interior”, contó la periodista a Carlos Giraldo.

Por su parte, Cindy Martínez, la pareja de Camila y exparticipante del Desafío; había afirmado a la revista TVyNovelas cómo inició su relación con la comunicadora social.

De acuerdo con la publicación, dos meses después de haber regresado de África, en el año 2013, la modelo conoció a la periodista radial colombiana por primera vez, que la enamoró con su dulzura e incondicionalidad.

“No soy mojigata, no vivo de apariencias ni de qué dirán. Soy una persona libre, no tengo que ocultarle nada a nadie. Al principio, la gente se me vino encima, lloraba noches enteras por la presión social. Camila es una periodista de radio, con trayectoria. Yo aparecí en un reality, en el que estuve antes de conocerla. Ella no me llevó allá.”, reveló la ‘Crespa’ al medio de comunicación.

Pero el chismoso Carlos Giraldo no se quedó atrás. El hombre reveló sus preferencias sexuales durante la emisión del pasado fin de semana de La Red.

“Solo fue que un periodista me hiciera la pregunta: ¿es usted homosexual? Y yo respondí, si”, dijo Carlos.

Carlos Vargas, compañero de set de Giraldo, también había contado a Bravíssimo cómo decidió salir del clóset.

“Cuando ya logró cumplir el deseo de formar a sus hijos, en ese momento yo me puse los pantalones y me apreté las que sabemos, y dije: ‘Ok, voy a decir la verdad en mi casa y yo le dije a mi papá: yo soy homosexual’. Yo tenía un susto de que mi papá me echara de la casa, porque eso le pasó a varios amigos, que hay papás ignorantes que creen que echando a los hijos de la casa o dejándoles de pagar el estudio, se van a volver heterosexuales… ¡Falso! La felicidad no depende de los papás sino de cada quien. Entonces mis papás fueron muy lindos con eso, mi papá me dijo: ‘Mijo no me importa que sea usted, me importa es que sea un buen hombre’ (…) Él es una ternura de hombre”, expresó el periodista al espacio de los fines de semana de CityTV.

