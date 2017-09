5 fuertes críticas de Donald Trump al primer debate de precandidatos demócratas

Publicidad









Notice that illegal immigrants will be given ObamaCare and free college tuition but nothing has been mentioned about our VETERANS #DemDebate — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) octubre 14, 2015

Sorry, there is no STAR on the stage tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) octubre 14, 2015

The hardest thing Clinton has to do is defend her bad decision making including Iraq vote, e-mails etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) octubre 14, 2015

All are very scripted and rehearsed, two (at least) should not be on the stage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) octubre 14, 2015

Can anyone imagine Chafee as president? No way. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) octubre 14, 2015

O’Malley, as former Mayor of Baltimore, has very little chance. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) octubre 14, 2015

El precandidato presidencial del Partido Republicano Donald Trump criticó el primer debate del Partido Demócrata desde antes de su comienzo y aseguró que sería “aburrido“.

El magnate no se limitó a decir eso del evento, ya que estuvo tuiteando durante las dos horas y media que duró e interactuó con los usuarios.

A continuación les mostramos 5 críticas que hizo Trump sobre el primer debate del Partido Demócrata:

1. El magnate criticó que se habló más de privilegios para los migrantes sin documentos que para los veteranos:

2. También aseguró que no había alguna “estrella” en el escenario:

3. El multimillonario opinó que lo más difícil para Clinton sería defender su decisión sobre la invasión a Irak, sus correos electrónicos cuando era secretaria de Estado, entre otros:

4. Asimismo, opinó que al menos dos precandidatos no deberían estar en el debate:

5. Finalmente, criticó las posibilidades de algunos de los precandidatos: