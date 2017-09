Nicki Minaj quiere que Miley Cyrus viva como una verdadera mujer de color

Publicidad



































via GIPHY

Una foto publicada por Nicki Minaj (@nickiminaj) el 7 de Oct de 2015 a la(s) 12:38 PDT

via GIPHY

via GIPHY

Luego de dos meses de su enfrentamiento en el escenario de los premios MTV VMA’s, Nicki Minaj revivió su pelea con Miley Cyrus en su más reciente entrevista con el diario estadounidense New York Times.

La rapera respondió a los comentarios que la exprotagonista de “Hannah Montana” realizó en una anterior entrevista con este mismo medio, cuando criticó la forma en que Minaj se expresa y además la calificó como nada amable y educada.

“Si haces las cosas con el corazón abierto y abordas las cosas con amor, serás escuchada y respetaré tu postura. Pero no respeto tu posición por todo la rabia que vino con ella. Lo hiciste acerca de ti. Si quieres que sea sobre raza, hay formas de hacer eso. Pero no lo hagas sobre ti. Di: ‘Esta es la razón por la que creo era importante que me nominaran. Hay chicas en todas partes con este tipo de cuerpo’. Lo que leí sonó muy Minaj, que, si la conoces, sabes que no es amable. No es educada”, aseguró la artista de 22 años.

¿Cómo se defendió la interprete de “Anaconda”?

“El hecho de que te moleste que yo hable de algo que afecta a las mujeres de color me hace sentir que tienes unos coj***s muy grandes”, fueron las palabras de Nicki en este nuevo artículo.

En esta ocasión, la novia del rapero Meek Mills se refirió a la forma en que Cyrus utiliza los símbolos de la cultura negra y hasta la invitó a conocer cómo se sienten las mujeres de esta raza.



“Estás en videos con mujeres de color y tienes a mujeres de color en tu tarima, pero no quieres saber cómo se sienten acerca de algo que es tan importante. Vamos, no puedes querer lo bueno sin lo malo. Si quieres disfrutar de nuestra cultura y estilo de vida, comparte con nosotros, baila con nosotros, haz el twerk con nosotros, rapea con nosotros y también debes querer saber qué nos afecta o qué nos molesta o cómo nos sentimos ante las injusticias. No deberías no querer saber sobre eso”, explicó.

¿Seguirá esta rivalidad entre las cantantes?

En la galería de fotos podrán conocer cómo inició este polémico conflicto.