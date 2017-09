Ardilla rescatada se vuelve el miembro más adorable de esta familia

🐰 nose #petsquirrel #squirrel #squirrels #squirrellove #squirrellife #squirrelsofig #squirrelsofinstagram #easterngreysquirrel #easterngraysquirrel #ilovesquirrels #petsofinstagram #petphotography #squirrelgirl #jill #thisgirlisasquirrel #saturday #bunny #bunnynose #window #windowwatching #fall #feelslikefall #windowsopen

A photo posted by Jill (@this_girl_is_a_squirrel) on Oct 3, 2015 at 2:06pm PDT