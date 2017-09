Jennifer Aniston recibió una millonaria cantidad por un anuncio de televisión

Publicidad

























Jennifer Aniston es la protagonista de de un anuncio de televisión para una lujosa aerolínea de Arabia Saudita.

La actriz, conocida por sus roles en comedias románticas, toma un divertido papel en el video publicitario de la una aerolínea árabe Emirates.

Pero, ¿cuánto recibió por el anuncio? El mes pasado, la empresa de aviación anunció que la esposa de Justin Theroux sería la nueva cara de su campaña publicitaria. “El atractivo y la conexión de Jennifer Aniston con la audiencia global la hace la opción perfecta para nuestra campaña”, comentó un representante de la marca. De acuerdo con mashable.com, la actriz recibió 5 millones de dólares por el anuncio de un minuto.

En el clip podemos ver a Jennifer caminando alrededor del avión buscando una regadera, hasta que decide preguntar a las aeromozas. Al decirle que no hay regaderas, la actriz contesta: “Bueno, me voy a ver bastante ridícula vestida así en el bar”, y nuevamente le comentan que no hay ningún bar en el avión.

“Los aviones de Emirates tienen regaderas y tienen bar”, comenta confundida la embajadora de la marca, antes de que las aeromozas comiencen a reírse de ella. Afortunadamente, la pesadilla termina cuando ella despierta en su cabina de primera clase y se dirige al bar a contarle su sueño al bartender.

Este es el divertido comercial.