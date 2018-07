Esposo de Íngrid Betancourt confiesa detalles de su separación

Los 6 años de secuestro de Íngrid Betancourt cambiaron muchas cosas de la realidad nacional y también de su vida privada, entre esta se encuentra la terminación de su matrimonio con Juan Carlos Lecompte que hasta hoy en día los tiene en medio de una disputa legal y dejó muchas heridas.

El exesposo de Betancourt se confesó con el programa ‘En Exclusiva’ de RCN y reveló muchas cosas que sucedieron después de esos años de secuestro y lucha por la mujer que hasta ese momento era su pareja. La manera fría y seca como lo saludó la liberada fue el primer indicio que lo peor estaba por suceder: “El perro de la casa espera al amo cuando estuvo todo el fin de semana fuera. El perro está contento y el amo le dice shhh ya, ya, ya”, así lo describió Lecompte con sinceridad.

Aparte de lo que se vio en las imágenes de la liberación, el hombre también reveló que en el ámbito privado fue peor: “Yo no pude hablar con ella, solo estuve 20 minutos a solas y hablaba sobre los soldados y que le apareció la virgen y yo no la iba a interrumpir”, después de esto y viendo que las cosas no funcionaban decidieron distanciarse hasta que pasó algo que él mismo describió al programa del canal RCN: “Ella ni siquiera me llamó ni nada, cuando se murió el papá de ella, estaba secuestrada, y yo me encargué de todo. Cuando se murió mi papá es como si hubiera sido un perro”.

Poco contacto tuvieron después de la notificación del divorcio, incluso lo máximo que hubo entre ellos fue por un medio impersonal: “Por teléfono sí hablé con ella, pero en persona nunca más”. Pero para Juan Carlos Lecompte hay responsables puntuales y no culpa a Íngrid Betancourt: “Yo a ella no le echo la culpa de nada, la culpa de que haya dañado la relación, mi matrimonio y mi vida es de las FARC”.

La vida continúa y actualmente Lecompte ya rehace su vida después del drama que le tocó vivir: “Con la persona que estoy ahora es porque estoy muy feliz. Es mejor que salir con mis amigos, ver la mejor película o salir de rumba”.

En el momento hay una disputa legal entre la expareja por la división de bienes y el abogado de Juan Carlos afirma que no se ha solucionado nada, como fue publicado hace algún tiempo: “Ingrid Betancourt ocultó bienes de la sociedad familiar, entregándolos a otras personas o desapareciéndolos”.

De esta manera, lo que empezó en el mes de febrero de 2002, aún no se soluciona en 2015 y parece que habrá mucha tela por cortar.

