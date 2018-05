Polémica entre Maturana y Palacios por un libro

Hace unos días se conoció el libro autobiográfico del exjugador peruano Roberto ‘Chorrillano’ Palacios en el que revela detalles, situaciones y opiniones de su carrera deportiva que pocas veces se habían tocado. Lo que más llamó la atención fue el ataque directo a Francisco Maturana y su método de trabajo.

El exjugador del seleccionado inca afirmó que: “Venía de dirigir selecciones como Costa Rica y Colombia con sistemas de juego que parecían afines con la personalidad de nuestra selección. Pero pronto nos dimos cuenta de que quien hacía todo el trabajo técnico era su asistente, el Bolillo Gómez y Maturana se pasaba el mayor tiempo en el hipódromo viendo carreras de caballos. Incluso se compró un par de potros”, en un fragmento dedicado a su etapa en el equipo nacional y la falta de resultados que tuvieron él y sus compañeros con diferentes técnicos.

Esto levantó mucha polémica y generó que el mismo Francisco Maturana le respondiera: “No sé si al ‘Chorri’ le da su capacidad mental para acordarse que José Velásquez era mi asistente. Si Ibáñez, Rebosio, los Soto… dijeran algo contra mí, ahí sí me preocuparía”, demostrando la educación de siempre, pero también dejando claro que el jugador se equivoca, no solo en su concepto sino en los asistentes que el DT tuvo en su etapa como seleccionador de Perú.

Parece que el polémico libro llamado: ‘El Chorri. El último héroe del fútbol peruano’, no solo enfrentará al jugador con Maturana, ya que también tiene fuertes palabras en contra del entrenador Sergio Makarian y de su excompañero Nolberto ‘Ñol’ Solano, que actualmente integra el cuerpo técnico de la selección de Perú liderado por Ricardo Gareca.

