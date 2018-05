Etapa decisiva para los ciclistas colombianos en La Vuelta a España

La Vuelta a España continúa su camino hacia Madrid y se enfila el final de esta competencia que tendrá este miércoles una contrarreloj en la localidad de Burgos sobre 38 kilómetros en la etapa 17, donde los velocistas tendrán la oportunidad de recuperar el terreno que perdieron en la montaña.

Fabio Aru, ciclista italiano que marcha segundo en la clasificación general y solo es superado por el español Joaquim Rodríguez por un segundo, aseguró que “la crono será bastante decisiva, muy importante, y habrá diferencias, pero no será definitiva porque una gran Vuelta no se cierra hasta el último día y quedan etapas peligrosas”.

Sobre esta fracción, Nairo Quintana, que está entre los 10 primeros de la clasificación general, declaró que todos están en condiciones similares y que ya se encuentra en mejores condiciones físicas para terminar la Vuelta. “La crono la vamos a hacer a tope. Creo que las cosas van a estar igualadas y que los tiempos serán parecidos entre los diez primeros, menos para Dumoulin y Valverde, sobre todo para el holandés porque es especialista”.

Así mismo, Quintana destacó que ya está bien de salud y que espera recuperar tiempo en estos días: “Ya pasé las complicaciones de salud. Me he recuperado bien, pero vinieron etapas difíciles para poder recuperar mejor. Aun así, estuve cerca de los favoritos y eso para mí es un buen balance, sobre todo teniendo en cuenta que podría haber estado ya en casa. Seguir para mí muy importante”.

Respecto al próximo Mundial de Richmond, Quintana dejó dudas sobre su presencia. “El Mundial no nos favorece a los colombianos, en tal caso a Rigoberto Urán. Estoy pensado si voy o no por el cansancio de todo el año, Si voy e para ayudar, no quiero ir por ir”.

Por su parte, Esteban Chaves, otro colombiano que ha sido protagonista en esta competencia, renovó con su equipo y sobre esto declaró: “El equipo me ha dado una gran oportunidad en un momento difícil de mi vida y deseo agradecérselo. Tener la confianza del equipo es muy importante. Voy a tener 3 años para trabajar y hacer cosas aún más grandes. Ya he hecho mucho en la Vuelta, pero siempre he dicho que algún día quiero ganar el Tour de Francia”.

Al final de esta crono, la etapa 18 se correrá entre Roa y Riaza sobre 204 kilómetros en un ascenso moderado y con una inclinación promedio del 5,5% que tendrá tres puertos, dos de tercera y uno de primera categoría que permitirá a los ciclistas que quieren mejorar sus marcas, hacerlo sobre el final de la etapa.

