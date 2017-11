"Miss Piggy" no tiene ganas de "empezar de nuevo" con "La rana René"

Publicidad











A unos días de que “Miss Piggy” y “La rana René” anunciaran su separación a través de las redes sociales y la tensión entre la expareja sigue dando de qué hablar.

Durante la grabación de un promocional de su nueva serie, “Los Muppets”, “Miss Piggy” cae repentinamente al suelo e inmediatamente “La rana René” corre a ayudarla.

Sin embargo, la famosa cerdita arremete en contra de “Kermit” asegurándole que no necesita de su ayuda y que no tiene ganas de “empezar de nuevo”.

Cabe mencionar que el popular batracio sabía desde un principio que trabajar con su ex sería “muy difícil”: “Sabes, no es fácil. No es tan fácil como ser verde, te lo digo aquí entre tú y yo. Pero lo vamos a conseguir, vamos a hacerlo bien”, aseguró a Entertainment Tonight.

